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Spor Arda Gürel için rekor bedel! 3 dünya devi geliyor
Spor

Arda Gürel için rekor bedel! 3 dünya devi geliyor

Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in gözlemcileri Arda Gürel'i izlemek için Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:49:00 -
Arda Gürel için rekor bedel! 3 dünya devi geliyor

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dünya devleri Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in gözlemcileri Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i izlemek için Kadıköy'de olacak. 30 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Arda, dünya devlerini etkilemeyi başarırsa Türkiye'deki transfer rekorunu kırarak Avrupa'ya yelken açacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleye Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal gibi dünya devlerinin gözlemci göndererek Arda Güler'i takip ettireceği öğrenildi.

Akşam'da çıkan habere göre, Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'le yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, oyuncunun kontratına '30 milyon euroya serbest kalır' maddesi eklemişti. Özellikle Bayern Münih'in ciddi bir şekilde ilgilendiği Arda Güler, Galatasaray derbisinde tam anlamıyla vitrine çıkacak.

30 milyon euro

Bayern Münih'in yanı sıra Liverpool ve Arsenal de Arda Güler'i izlemek için tribünde olacak. Fenerbahçe 17 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmese de 30 milyon euro gibi cezbedici bir rakam karşısında oyuncunun gidişine razı olacak. Öte yandan Arda Güler transferinin 30 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde oyuncu sadece Fenerbahçe değil, Türk futbol tarihine de geçecek. Arda Güler bu bedelle ayrılması durumunda en yüksek rakamla gerçekleştirilen transfer satışı unvanını eline alacak.

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