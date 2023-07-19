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Spor Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çekilen video 2 milyondan fazla izlendi
Spor

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çekilen video 2 milyondan fazla izlendi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 02:13:00 -

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerine Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Arda Günder geliyor. Genç yeteneğin videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerine Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Arda Günder geliyor. Genç yeteneğin videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Fenerbahçe'nin hedefinde Arda Günder var. Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısında oynayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler şimdiden görüşmelere başladı.

Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Günder'in futbol oynarken çekilen görüntüleri 2 milyondan fazla görüntülenme alınca sosyal medyada gündem oldu.

İdolü Arda Güler

Arda Günder, idol olarak Arda Güler'i aldığını söylüyor. Sarı-lacivertli taraftarların ''Fenerbahçe'ye gel'' yazısına kalp işareti bırakan genç oyuncu için girişimler başladı.

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