  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geliyor

Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller

Helal olsun sana Lukaşenko İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına böyle tepki gösterdi

Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı

Kato'dan sonra bir ilimizden daha petrol müjdesi gelmesi an meselesi! Petrol fışkırıyor, her an ilan edilebilir

Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler

Kafalar karıştı... Siyasi yasaklı Canan Hanım'a İstanbul Valiliği sahip çıktı

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Memur maaş artışlarına ilişkin teklif komisyonda görüşülecek

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Öyle bir zam geldi ki, artık gerek kalmayacak
Spor Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı
Spor

Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2023-07-07 12:49:00 -
Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer yarışı sürüyor. Birçok kulüp sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya devam ederken bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma yükselen ve performansıyla göz dolduran Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı lacivertli taraftarlar da Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberinde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.

Haberde, Arda Güler'in transferi için 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin sorun olmadığı kaydedilirken, babasının istediği komisyonun transfer için bir engel olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile bir araya gelmiş, Koç'un Güler'e "1 sene daha Fenerbahçe'de kal veya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." dediği öğrenilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi
Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi

Spor

Fenerbahçe'den Arda Güler tepkisi

Arda Güler Madrid'de
Arda Güler Madrid'de

Spor

Arda Güler Madrid'de

Arda Güler ve ailesine skandal sözler! Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferini hazmedemediler
Arda Güler ve ailesine skandal sözler! Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferini hazmedemediler

Spor

Arda Güler ve ailesine skandal sözler! Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferini hazmedemediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23