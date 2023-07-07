Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma yükselen ve performansıyla göz dolduran Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı lacivertli taraftarlar da Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberinde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.

Haberde, Arda Güler'in transferi için 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin sorun olmadığı kaydedilirken, babasının istediği komisyonun transfer için bir engel olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile bir araya gelmiş, Koç'un Güler'e "1 sene daha Fenerbahçe'de kal veya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." dediği öğrenilmişti.

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18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.