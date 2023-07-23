Arda Güler'den bu sefer kötü haber geldi! Sürpriz gelişme...
Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler antrenmanda yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, 18 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlandı. İşte detaylar...
Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler antrenmanda yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, 18 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, şimdiden taraftarların sevgilisi olurken, antrenmanda gösterdiği performansla tecrübeli çalıştırıcı Ancelotti'den geçer not aldı.
Genç yıldız antrenmanda gerçekleştirilen mücadelelerde varını yoğunu ortaya koyarken, paylaşılan bir fotoğraf herkesi üzdü.
18 yaşındaki oyuncunun son yapılan antrenman sonrası tesislerden ayrılırken çekilen görüntüsünde sağ ayağına bandaj sarılı olduğu görülürken, sakatlandığı anlaşıldı.
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