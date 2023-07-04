Arda Güler tercihini yaptı! İşte yeni takımı

The Athletic'ten Mario Cortegana'nın haberine göre Arda Güler, eflatun-beyazlı ekibin teklifini kabul etti. Müzakere sürecini tamamlamaya yönelik adımlar bu hafta atılacak. İmzaların atılmasının ardından genç yıldız Carlo Ancelotti'nin ekibine katılacak.

Real Madrid sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek

Real Madrid'in oyuncunun sözleşmesindeki 17.5 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesinden daha fazlasını ödemesi bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de sonraki satıştan yüzde 20'lik pay alacağı aktarıldı.

Haberde Arda'nın Barcelona başkanı Joan Laporta tarafından büyük ilgi görmesine rağmen kararını Real Madrid'den yana kullandığına vurgu yapıldı.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.