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Spor Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı!
Spor

Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı!

Yeniakit Publisher
2023-07-07 13:52:00 -
Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı!

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için basın toplantısı düzenlendi.

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi. Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ve Arda Güler daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Florentino Perez: "Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler."

"Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum."

"TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Florentino Perez: "Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz."

"TÜRKİYE'NİN GURURUSUN"

Florentino Perez: "18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Asla şunu unutma; seni daima ailen destekleyecek, onlar için de çok duygusal bir gün. Çocukları, hayalini gerçekleştirdi. Arda, sen Türkiye'nin de gururusun."

"FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SORUMLULUK ALDIN"

Florentino Perez: "Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın."

"Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda."

"REAL MADRİD'İN EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur!"

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