  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Güler, Real Madrid'de gol atmaya devam ediyor
Spor

Arda Güler, Real Madrid'de gol atmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-11 22:06:00 -
Arda Güler, Real Madrid'de gol atmaya devam ediyor

İspanyol devi Real Madrid, La Liga’nın 35. haftasında Granada’yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gol attı.

İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.

Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.
La Liga’da 36. hafta maçları hafta içi oynanacak ve Real Madrid de Alaves’i konuk edecek.

Kaynak: AA

İspanyol gazeteci Arda Güler'i başka türlü anlatamadı: Bu çocuk çatlak, bu çocuk tam bir serseri! Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
İspanyol gazeteci Arda Güler'i başka türlü anlatamadı: Bu çocuk çatlak, bu çocuk tam bir serseri! Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanyol gazeteci Arda Güler'i başka türlü anlatamadı: Bu çocuk çatlak, bu çocuk tam bir serseri! Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Arda Güler mi Salih Özcan mı? Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak
Arda Güler mi Salih Özcan mı? Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak

Spor

Arda Güler mi Salih Özcan mı? Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak

Arda Güler'i yıkan haber! Kariyerine darbe, hayalleri suya düştü, geçersiz sayılacak!
Arda Güler'i yıkan haber! Kariyerine darbe, hayalleri suya düştü, geçersiz sayılacak!

Spor

Arda Güler'i yıkan haber! Kariyerine darbe, hayalleri suya düştü, geçersiz sayılacak!

Arda Güler, U14 Milli Takım kampını ziyaret etti
Arda Güler, U14 Milli Takım kampını ziyaret etti

Spor

Arda Güler, U14 Milli Takım kampını ziyaret etti

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Spor

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Spor

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23