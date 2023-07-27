Arda Güler neden Real Madrid maçlarında oynamıyor? Ancelotti'den açıklama geldi!

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in henüz forma şansı bulamaması taraftarları tedirgin ediyordu. Real Madrid'in son 1 haftada oynadığı 2 hazırlık maçında da süre alamayan genç oyuncuyla ilgili Real Madrid cephesinden resmi açıklama geldi.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi. Henüz forma şansı bulamayan genç oyuncunun ne zaman kadroda olacağıyla ilgili teknik direktör Ancelotti'den çok net ifadeler kullanıldı.

Dün sabaha karşı Real Madrid'in Manchester United ile oynadığı maçın ardından konuşan Ancelotti, "Takımımdan çok memnunum. Harika bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Bu hazırlık kampı yeni transfer ettiğimiz oyuncuları görmemde büyük katkı sağlıyor. Özellikle Bellingham'dan çok memnunum. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak fakat daha da çalışması gerekiyor." dedi.

Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda'nın geçtiğimiz hafta ufak bir sakatlığı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Kendisine vereceğim şansı bekleyip en iyisini sahaya ortaya koymak zorunda. Çok yakında aramızda olacak ve onu sahada göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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