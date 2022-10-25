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Spor Arda Güler neden oynamıyor? İşte cevabı...
Spor

Arda Güler neden oynamıyor? İşte cevabı...

Arda Güler hakkında ünlü menajer Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda genç yıldız Arda Güler'in neden oynatılmadığını merak ettiğini söyleyen Söğüt, 'Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 21:43:00 -
Arda Güler neden oynamıyor? İşte cevabı...

Arda Güler hakkında ünlü menajer Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda genç yıldız Arda Güler'in neden oynatılmadığını merak ettiğini söyleyen Söğüt, 'Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar.' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için ünlü menajer Erkut Söğüt, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi olduğunu belirten Söğüt, "Ne eksiği var? Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar." dedi.

"ARDA GÜLER NEDEN OYNAMIYOR?"

Sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanan genç yıldız Arda Güler için Mesut Özil'in de menajeri olan Erkut Söğüt önemli açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i takip ettiğini belirten Söğüt, "Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi... Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda." dedi.
Arda Güler'in Portekiz'de Benfica'da, Sporting Lizbon'da ya da Almanya'da Borussia Dortmund'da olsaydı ilk 11'de oynayacağını ifade eden Söğüt, "Nuri Şahin 16 yaşında Dortmund'da oynadı." şeklinde konuştu.

Genç yıldızın sahaya çıktığında her şeyi yaptığını belirten Söğüt, "Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayern Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar. Değeri 100 milyon euro olur." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe'de şu ana kadar 10 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 224 dakika süre aldı. 17 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

 

 


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