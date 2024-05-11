Arda Güler maç sonrası konuştu

İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11 başladığı ve 1 gol attığı karşılaşmada Real Madrid rakibin 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşma sonrası İspanyol basınında açıklamalarda bulundu:

"Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum."

"Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarın için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Rakibimiz küme düştüğü için bugün gollerde pek sevinmedik"

ÖNE ÇIKAN VİDEO