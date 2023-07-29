Arda Güler için kötü haber: Kamptan apar topar ayrılıp geri döndü! Forma giyebilecek mi? Real Madrid’den açıklama

Fenerbahçe'de 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, menisküs sakatlığı geçirmesi nedeniyle takımının ABD kampından ayrıldı. Kulübun yaptığı açıklamada 18 yaşındaki oyuncunun Madrid'e geri döndüğü bildirildi. Teknik direktör Ancelotti, Güler'in bu gece Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını belirtmişti.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in bu gece Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki genç yıldızın talihsiz bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

ABD KAMPINDAN AYRILDI

Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı.

MİLAN VE MANU MAÇLARINDA DA OYNAYAMADI

Transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Güler, Real Madrid'in oynadığı Milan ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.

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EL CLASICO ÖNCESİ KÖTÜ HABERİ YİNE ANCELOTTI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre: Arda Güler için gözler bu gece oynanacak El Clasico'ya çevrilmişken Carlo Ancelotti genç yıldızımız için yine kötü Haber verdi.

Real Madrid - Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam; "Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak tek oyuncum. Bireysel olarak verdiğimiz programı uygulayarak yoğun antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Juventus maçına hazır olması için çabalıyoruz." dedi.

Real Madrid'in sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntülerinde de Arda Güler'in bireysel çalışmalar yaptığı görüldü.