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Spor Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet
Spor

Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet

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Arda Güler golünü attı, maçın oyuncusu seçildi: Real Madrid’den 3-0’lık galibiyet

Real Madrid, LaLiga’nın 12. haftasında Valencia deplasmanından üç golle galip ayrıldı. Takımının ikinci golünü kaydeden milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

İspanya LaLiga’da Real Madrid, Valencia’yı deplasmanda 3-0 yenerek puanını 30’a yükseltti. Arda Güler, galibiyete bir golle katkı sağladığı mücadelede bu sezon ligdeki gol sayısını üçe çıkardı.

REAL MADRİD İLK YARIDA İKİ FARKI BULDU

Konuk ekip, 28. dakikada Valverde’nin golüyle üstünlüğü yakaladı. Arda Güler, 36. dakikada skoru 2-0’a taşıyarak Real Madrid’in devre arasına iki farklı önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda Kylian Mbappe, 75. dakikada farkı üçe çıkardı. Valencia’da Jose Gaya, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER’E MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen 21 yaşındaki Arda Güler, LaLiga’da sezonun ilk 12 haftasında üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Galibiyetle 30 puana ulaşan Real Madrid, bu haftaki maçını yarın oynayacak lider Barcelona ile puanını eşitledi. Valencia ise 9 puanda kaldı.

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