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Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında?

Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'lik soruyu yanıtlayan Arda Ayten'in hayatı merak edilmeye başladı. 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten kimdir?

06 Ekim 2019 Pazar 00:00
Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında?

Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'lik soruyu yanıtlayan Arda Ayten'in hayatı merak edilmeye başladı. 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten kimdir?

Geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında final sorusunu açtırma hakkı kazanan Arda Ayten programın süresi sona erdiği için son soruyu görmek için uzun bir süre bekledi.

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster isimli programın yeni sezon ilk bölümünde 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

İşte, 1 milyonluk soru

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? 

A: Vatan 

B: Kan 

C: Toprak 

D: Yurt

1 milyon TL kazandı

Arda Ayten soruya Toprak yanıtını vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Peki, kimdir Arda Ayten? 

Arda Ayten kimdir?

19 yaşındaki Arda Ayten lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. 

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bir yıl içerisinde toplamda 150’yi aşkın kitap okuduğunu belirtti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 00:00
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