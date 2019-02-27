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Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında bir başarı daha

Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu:- "Her türlü kaynağı en verimli şekilde kullanarak çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz. Bu yolda azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunu alıyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında bir başarı daha

İSTANBUL (AA) - Arçelik, dikkati çeken çalışmalarından dolayı "Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda, "Sektöründe En Çok Sıçrama Yapan Şirket" olarak adlandırıldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonuyla faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe odaklanan Arçelik, küresel arenada öncü çalışmalar yürütüyor.

Uluslararası yatırım uzmanlığı kuruluşu RobecoSAM, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdiği "Sürdürülebilirlik Yıllığı 2019" (Sustainability Yearbook 2019) sayısında Arçelik'e yer verdi.

Arçelik, sektöründe bir önceki yıla göre, "Industry Mover-Sektöründe En Çok Sıçrama Yapan" şirket olarak nitelendirildi.

Yıllıkta yer alan şirketler 2018 yılındaki kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının performanslarıyla değerlendiriliyor. Yıllığa giren şirketler, kendi endüstrisi içinde yüzde 15’lik dilimde yer alıyor. Bu yıl 2 bin 700’e yakın şirketin değerlendirildiği yıllıkta 36 ülkeden 458 şirket yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Arçelik'in sürdürülebilirlik alanında küresel başarılara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın gelecekte daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için iş planlarımızı sürdürülebilir modeller üzerine kurguluyoruz. Her türlü kaynağı en verimli şekilde kullanarak çevre dostu teknolojiler geliştiriyoruz. Bu yolda azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunu alıyoruz. Sürdürülebilirlik Yıllığı'nda sektöründe en çok sıçrama yapan şirket olarak yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduk."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
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