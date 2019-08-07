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Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi

Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu:- "Şirket olarak sürdürülebilirlik alanında öncü ve yenilikçi uygulamalarımızla fark yaratmaya devam ediyoruz. Yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapan internet sitesi, karbon ayak izini en aza indirirken enerji verimliliğini de en üst seviyeye çıkarıyor"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi

İSTANBUL (AA) - Arçelik'in, yüzde 100 güneş enerjisine bağlı sunucular üzerinden çalışan yeni kurumsal web sitesi yayına başladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, "dünyaya saygılı, dünyada saygın" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği önemseyen şirket, enerji verimliliği ve sera gazı salımlarının önlenmesine yönelik bir adım daha attı.

Üretimden tasarıma kadar tüm faaliyetlerinde doğal kaynakların korunmasına, verimli kullanılmasına ve enerji verimliliğine öncelik veren, doğanın ve ekolojik sistemin korunması için projeler geliştiren Arçelik, web sitesini de çevre dostu hale getirdi.


- "Güneş enerjisiyle çalışan sunucular enerji verimliliğini artırıyor"


Arçelik’in kullanıcı dostu arayüze sahip yeni kurumsal web sitesi www.arcelikglobal.com yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapıyor. Arçelik’in veri merkezindeki enerji tüketim verimliliği oranı (PUE ratio) 1,13’e yükseldi. Böylelikle alanındaki en mükemmel oran olan 1’e yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlik alanında öncü ve yenilikçi uygulamalarla fark yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Şirket olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel ekonomi çözümlerine odaklandıklarını ifade eden Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Arçelik bu kapsamda yayına başlayan yeni kurumsal internet sitesi ile de örnek bir adım atıyor. Yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan sunucular üzerinden yayın yapan internet sitesi, karbon ayak izini en aza indirirken enerji verimliliğini de en üst seviyeye çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de yeşil teknolojiyi kucaklayan ve enerji verimliliğine odaklanan projelerimizle sektörümüzde ayrışmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  1. Arçelik
  2. Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu
  3. Web Sitesi

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