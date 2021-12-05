Arbede yaşamıştı! MHP, Alparslan Türkeş için harekete geçti

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP eski Genel Başkanı Muhittin Çolak, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ve MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı, Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için düzenlenen anma programında yaşanan arbededen sonra harekete geçti.

'Partimizce harekete geçilmiştir'

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu Liderimiz Alparslan Türkeş tarafından MHP ve Ülkücü Hareket'e bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine, partimizce harekete geçilmiştir." dedi.

"Mansur Yavaş vasıtasıyla CHP'nin siyaset değirmenine su taşıyan ve İP Müdiresi Meral Akşener'in kirli emellerine alet olan bir vakfı istemiyoruz." ifadelerini kullanan Yalçın, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır." şeklinde konuştu.

Semih Yalçın tarafından paylaşılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle: