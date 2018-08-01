Arazi kavgası kanlı bitti!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:04
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde araziden kaynaklı çıkan kavga kanlı bitti. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bağdere köyünden Sulubağ köyüne gelen grup ile buradaki başka bir grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
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