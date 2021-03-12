  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Arazi anlaşmazlığı! Kavgada kan aktı: 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Arazi anlaşmazlığı! Kavgada kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 15:27:00 -
Arazi anlaşmazlığı! Kavgada kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Diyarbakır’ın Çermik ilçesi, Aynalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Kemal Ekinci (27) ile amcasının oğlu B.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kemal Ekinci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, B.E.’nin ise Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı
Dünya

Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu ve kendilerinin de bunu itiraf ettiğini açıkladı. Hamaney, cinayete kurban giden..
Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses!
Gündem

Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların ta..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay