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Araştırmanın sonuçları açıklandı: Her 10 kişiden 8’i bilmiyor

Teşhis edilebilir genetik kanser riski bulunan her 10 kişiden 8'inin, sıklıkla sağlık kurumlarına başvurmalarına rağmen durumdan habersiz olduğu bildirildi.

25 Eylül 2018 Salı 15:44
Araştırmanın sonuçları açıklandı: Her 10 kişiden 8’i bilmiyor

ABD'de Geisinger Tıp Merkezinin yaş ortalaması 60 olan 50 binden fazla kişi üzerinde yaptığı gen taraması, meme, yumurtalık, prostat ve pankreas kanserinde tanımlanabilir risk faktörü olan geni taşıyanların yüzde 80'inin, bu durumun bilincinde olmadığını gösterdi.

Taramada 267 kişinin, BRCA1 veya BRCA2genlerinin kanserle ilişkili varyasyonlarına sahip olduğu, öte yandan sadece yüzde 18'inin bu durumu önceden bildiği ortaya çıktı.

BRCA-pozitif hastaların yüzde 16,8'inin bu genle bağlantılı kansere yakalandığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten ekipten Yale Tıp Fakültesi genetik profesörü Michael Murray, bunun insanlar için genellikle bir trajedi haline dönüştüğünü, aile öyküsünden yola çıkarak test yaptırma önerisinin işe yaramadığını belirterek, bir gün herkes için DNA temelli etkili tarama yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "JAMA Network Open"da yayımlandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:44
  1. BRCA-pozitif hastaların
  2. BRCA1 veya BRCA2

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