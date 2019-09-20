Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen kimdir? Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. CNN Türk ekranında yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programının konuklarındaki yorumları ile dikkat çeken Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen kimdir? İşte Mustafa Şen'ın biyografisi...

Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. CNN Türk ekranında yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programının konuklarındaki yorumları ile dikkat çeken Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen kimdir? İşte Mustafa Şen'ın biyografisi... Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen kimdir? Mustafa Şen Akademisyen, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü’dür. 1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okurken Tarih Bölümü’ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu. Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir. 2016 yılında ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu‘nun Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.

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