Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İki istihbarat örgütünün Türkiye’deki medyayı yönlendirdiğine de değinen Nacar, “İran’ı Türkiye’de en iyi bilenlerdenim. Bu olayı, bölgemizdeki gelişmeler ile İran- İsrail kavgası doğrultusunda değerlendirirsek, CIA ve MOSSAD ajanlarının bir cinayeti olduğu açık. Reisi ve arkadaşlarının hayatlarını kaybetmesi tartışmaları Türkiye’de tam da İsrail ve ABD’yi memnun edecek istikamette yürütülüyor. Bu saatten sonra özellikle Türkiye, İran ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerden rahatsız olan İsrail ve ABD’nin provokasyonlarına dikkat edilmeli” dedi.