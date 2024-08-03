Araştırmacı İsmail Nacar: ABD ve İsrail global suikastlar başlatacak

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Türkiye’nin ayağa kalkmasından son derece rahatsız olan eli kanlı katillerin, kiralık tetikçileri devreye sokarak benzer karanlık cinayetler işleyebileceğine dikkat çeken Nacar şunları söyledi: “Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn etmek isteyen ABD ve İsrail derin devleti, İsmail Heniyye’yi Tahran’da katletmekle tetiği çekmiş oldu. Bazı İslam ülkelerinin başında bulunan yöneticilerin gaflet ve ihanetinden de cesaret alan bu vahşi siyonist hamleye tek engel ise İran ve Türkiye gözüküyor. Onun içindir ki; içinde FETÖ’yü de barındıran gladyo, Türkiye’yi yeni bir iç gerginlikle meşgul etmek için bazı suikastlar tertipleyebilir. İlginçtir, ABD’deki yeni haşhaşi reisi de şu son günlerde sık sık ‘Mekke’nin Fethi Uhud mağlubiyetinden sonra geldi’ diyor. Demek istediğim, tıpkı Andrey Karlov suikastında olduğu gibi FETÖ intihar fedailerini devreye sokabilirler. Devlet ve millet olarak daha dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.”