Araştırma yapıldı! Bakın aileler çocuklarıyla ne kadar vakit geçiriyor!

Ailelerin çocuklarıyla ne kadar vakit geçirdiğini görmek için bir anket yapıldı. Ankete katılanların yüzde 19’unun günde 2 saat, yüzde 38’inin 2-4 saat, yüzde 42’sinin ise 4 saatten çok çocuklarıyla ilgilendikleri tespit edildi.

“Çocuğunuzla hafta sonu aktivitesi yapıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 71’i “Çocuk parkında zaman geçiriyoruz”, yüzde 59’u “Evde beraber oyun oynayarak vakit geçiriyoruz”, yüzde 45’i “AVM’ye gidiyoruz”, yüzde 30’u “Evet, mutlaka sinema, tiyatro vb. etkinliklere gidiyoruz” yanıtını verdi.

Farklı grupları içeren 300 kişinin katıldığı ankette, “Gün içerisinde çocuğunuza kim bakıyor?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si “Büyükanne/büyükbaba ilgileniyor” cevabını verirken, yüzde 12’si “Bakıcısı ilgileniyor”, yüzde 36’sı ise “Kreşte/okulda kalıyor” cevabını verdi.