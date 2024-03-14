Araştırma sonucu skandal veri: Baharatlarda böcek ve zehirli metal şüphesi!

Yemek yaparken baharat kullanmak, mutfakta çok sık başvurulan bir tatlandırma davranışı olsa da, kurutulmuş baharatlar düşünüldüğü kadar masum olmayabilir.

İngiltere’deki Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, mutfaklardaki kurutulmuş otlar ve baharatlara karışan nahoş içerikler arasında böcek parçaları, kurşun, sentetik lifler, yapraklar ve küf izleri yer alabiliyor.

Gözetim Örnekleme Projesi’nin bir parçası olan araştırmada, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ulusal süpermarketlerde ve daha küçük bağımsız perakendecilerde satılan 1.215 gıda örneği test edildi.

Kekik baharatının, örneklerin yüzde 13'ünde benzer şekilde acı bir tada sahip olan öğütülmüş zeytin yaprağı olduğuna inanılan "yabancı yeşil yaprak" içerdiği tespit edildi.

Toplamda test edilen kurutulmuş kekiklerin yüzde 27'sinin ortalamanın altında olduğu görüldü. Bazı kavanozlarda böcek parçaları, küçük sentetik elyaf parçaları ve bir örnekte aşırı miktarda zehirli metal kurşun bulunuyordu.

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Öğütülmüş küçük Hindistan cevizinde de sorunlar tespit edildi; numunelerin yüzde 21'inin "orijinal olmadığı" veya izin verilen maksimum seviyelerin ötesinde, mikotoksinler, enfekte mahsuller yoluyla gıda zincirine giren küf bazlı toksinler gibi kirletici maddeler içerdiği tespit edildi.

Bu arada, test edilen zerdeçalın yüzde 3'ü aynı nahoş toksinleri içeriyordu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Ancak bu, baharat raflarındaki steril olmayan vakaların çıktığı ilk olay değil.

2021'de yapılan büyük bir AB araştırması, 23 ülkeden alınan 1.900 örneğe dayalı olarak bitki ve baharatların yüzde 17'sinin "tağşiş belirtileri" gösterdiğini ortaya çıkardı.

Kekik açık ara en kötüsüydü; numunelerin yüzde 48'i kusurlu olarak geri döndü, ancak biber, kimyon, zerdeçal ve safranda da yüksek değerler vardı.

Tebeşir, boyalar ve kahve çekirdeği kabukları, kurutulmuş ürünleri kavanozlara dökmek için kullanıldığı tespit edilen yenmeyen katkı maddeleri arasında yer alıyor ve bunun sorumlusu sadece birkaç üretici değil.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, 17 milyar sterlin değerindeki küresel bitki ve baharat endüstrisinin suç istismarına karşı özellikle savunmasız olması nedeniyle, yaygın "gıda dolandırıcılığı" konusunda uyardı.

BBC Four'un "Gıda Programı" tarafından bu hafta yapılan bir araştırma, Tesco, Sainsbury's, Asda ve Amazon gibi popüler perakendecilerden satın alınan 61 bitki ve baharattan yedisinin (yüzde 11) etiketlerde listelenmeyen içerikler içerdiğini ortaya çıkardı.

FSA'nın bilimsel baş danışman yardımcısı ve bilim, araştırma ve kanıt direktörü Profesör Rick Mumford, "Tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla Birleşik Krallık gıda sistemi içinde ortaya çıkan riskleri tespit etmek ve bulmak için gözetim programları yürütmeye devam edeceğiz" dedi.