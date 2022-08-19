Araştırma sonucu: Kola içen fareler labirenti geçemedi! İnsanlarda da aynı etkileri gösteriyor olabilir

Güney Santa Catarina Üniversitesi'nden Portekizli bilim insanları, popüler bilim dergisi Experimental Gerontology'ye göre,

Brezilyalı bilim insanları kemirgenler üzerinde bir araştırma yaptılar ve kola içmenin farelerin hafızasını ve bilişsel yeteneklerini zayıflattığını ortaya koydular.

Kola içen fareler labirenti geçemedi

Profesör Josiane Budni, bu konuyu araştıran bir grup bilim insanına öncülük etti ve deney için bir dizi fare yaşlarına göre gruplara ayrıldı. Hayvanların zekalarını değerlendirmek için klasik labirentler kullanıldı. Bununla birlikte, gruptaki farelerin %50'sine, susuzluklarını gidermeleri için su yerine kola verildi.

Daha sonra testler tekrarlandı ve bu süreç 57 gün devam etti. Ardından ise deneye ara verilerek sonuçlar incelendi. Kola içen farelerde hafıza ve labirenti geçme yeteneğinin bozulduğu ortaya çıktı, bu özellikle en genç (iki ve sekiz aylık) iki grupta belirgindi. Tüm bunlara ek olarak, beyin durumlarını daha net bir şekilde incelemek için bazı laboratuvar farelerine ötenazi uygulandı.

İnsanlarda da aynı etkileri gösteriyor olabilir

Otopsi, beyinlerinde prefrontal korteks ve hipokampus bölgelerinin hasar gördüğünü gösterdi. Prefrontal korteks'in düşünce ve eylemleri koordine etmekten sorumlu olduğu, Hipokampus ise hafıza ve dikkatin korunmasında büyük rol oynadığı ifade edildi. Su içen farelerde ise beynin işleyişinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Bilim insanları, kolanın insanları aynı yıkıcı şekilde etkilediğini varsayma eğilimindeler. Buna, yalnızca fare ve insanın %50 aynı DNA'ya sahip olması ve memeli olmaları nedeniyle inanılıyor.