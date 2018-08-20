Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Cinsellik aslında satmıyor...

Bize her zaman "cinselliğin alıcı bulduğu" söylenmiştir. Bu hayatın gerçeklerinden biri.

Gerek ayna karşısında yeni bir tıraş bıçağını pazarlamaya çalışan çıplak, gömleksiz bir erkek gerekse size bir protein tozu aldırmaya çalışan yarı çıplak bir kadın olsun, yaygın olarak varsayılır ki, cüzdanlarımıza giden en hızlı yol daha çok "ilkel arzularımızdan" geçer.

Ancak yeni bir araştırmaya göre durum böyle olmayabilir.

CİNSEL İÇERİKLER OLUMSUZ TUTUMA SEBEP OLUYOR

Reklamların cinselliği ana fikir olarak veya dikkatimizi çekmek için kullanması, bizlere markayı hatırlatmadığı gibi, özünde bazılarımız muhtemelen kuruluşa yönelik olumlu olmayan bir tutum oluşturuyoruz.

Basitçe, bir ürünü satmak için cinsellik kullanıldıysa onu daha fazla almıyor gibiyiz.

Kaliforniya, Illinois ve Indiana Üniversitelerindeki araştırmacılar, otuz yıl boyunca yayınlanan reklamlar binlerce katılımcıyı temelinde, cinsel çekiciliğin reklamcılıktaki etkileri üzerine 78 çalışmayı analiz ettiler.

Cinselliği silah olarak kullanan reklamlar; cinsel dokunuşlarda veya müstehcen pozisyonlarda bulunan kısmen veya tamamen çıplak modelleri kullananlar veya görüntülerdeki kelimeler arasında gizlenmiş cinsel imaları veya cinsel mesajları kullananlar olarak tanımlanmıştı.

"ÜRÜNÜ ALMAYA ETKİSİ YOK"

Araştırmanın baş yazarı John Wirtz şunları söyledi: "İnsanların cinsel cazibesi bulunan reklamları olmayanlardan daha iyi hatırladığını keşfettik ancak bu etki reklamda görünen markalara ve ürünlere uzanmıyor. Katılımcıların cinsel cazibeli reklamlardaki ürünleri alma ilgilerine tam anlamıyla hiç etkisi olmadığını keşfettik. Cinsellik iyi alıcı bulur varsayımı var ancak hayır, çalışmamıza göre böyle değil. Olumlu bir etkisi olduğuna dair herhangi bir bulgu yok."

Yine de bazı klişeler araştırmaları sayesinde takviye edilmiş oldu; Wirtz, erkekler cinsel cazibeli reklamları seviyorken kadınların bunları sevmediğini sözlerine ekledi: "Buna rağmen, kadınların bu reklamlara nasıl da olumsuz tavır takındığına şaşırmıştık."

Bu ve benzeri araştırmaların reklamlarda cinselliğin kullanımını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepanews