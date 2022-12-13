Araştırma şirketi mi yönetiyor, yoksa partilerin akıl hocası mı? Altılı masaya akıl vermeye kalktı!

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, T24'ten Candan Yıldız'a konuştu. Kömürcü, muhalefet partilerine akıl vermeye kalkıştı.

Altılı Masa'nın, AK Parti'nin çelik seçmenini kazanma çabasından vazgeçmesi gerektiğini savunan Kömürcü, masanın çekişme görüntüsü vermemesini, HDP'ye dönük diline de dikkat etmesini söyledi.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok kritik bir konumda olduğunu ileri süren Kömürcü, "Muhalefet seçimi kazanacaksa en kritik şey HDP ile kurulacak ilişkidir. HDP'nin desteğini alamadığı bir aday kazanamaz" diye konuştu.

Kömürcü, 2023 seçimlerinde Meclis aritmetiğinin çok belirleyici olacağını ifade etti. Kmmürcü, "Burada en kritik şeylerden birisi seçimi kazandıktan sonra iddianızı yerine getirebilmeniz için Meclis'te çoğunluğu elde etmeniz gerekir. Şu anda partilerin oy oranlarına baktığımda her iki ittifakın da 300 millevekilinin üstüne çıktığını göremiyoruz. Bazen 3 bazen 5 milletvekili olan partinin bile bir yasanın çıkmasını engellenebileceği veya sağlayabileceği bir meclis aritmetiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"AKP'nin ne olursa olsun kendisine oy verecek bir seçmen kitlesi var" diyerek bunu 'çelik seçmen' olarak niteleyen Kömürcü, "Son 3 ayda AKP'de bir yükseliş var. Bu kararsızlar kümesine düşen kendi seçmenini yeniden kazanmasından kaynaklanıyor. Ama bu yine de seçim kazandıracak bir oran değil" dedi.

Kömürcü, kararsız seçmenlerinin tercihlerinde etkili olan faktörleri anlatarak "Kararsızlar 'oy kullanmayacak' seçeneğinde toplanmış durumda. Bu küme eksiliyor, aynı zamanda kalanlar AKP'ye dönme ihtimali de daha düşük olan seçmenler" diye konuştu.

2023 seçimlerine ilişkin seçmen davranışı analizi yapan Kömürcü, "Tarafsızların yüzde 44'ü 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyor. 'Kesinlikle oy veririm' diyenler yüzde 22. Bu oranlar oldukça düşük aslında. İktidar seçimi kazanmak istiyorsa muhalifleri ikna etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

"AKP'nin ne olursa olsun kendisine oy verecek bir seçmen kitlesi var" diyerek bunu 'çelik seçmen' olarak niteleyen Kömürcü, "Muhalefetin onlara seslenmek için çabasını da anlamsız buluyorum" dedi.

Kömürcü'nün anket değerlendirmesi yerine muhalefete taktik vermeye çalışması, "Araştırma şirketi mi işletiyor, partilerin akıl hocası mı?" yorumlarına neden oldu.