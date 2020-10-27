  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Araştırma, Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin "hızla düştüğünü" ortaya koydu
Aktüel

Araştırma, Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin "hızla düştüğünü" ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:36:52 -
Araştırma, Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin "hızla düştüğünü" ortaya koydu

ANKARA (AA) - İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra enfeksiyonu atlatan kişilerde antikor seviyelerinin "oldukça hızla düştüğünü" ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, Imperial College London tarafından yürütülen ve REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.

Sonuçlar, haziran ile eylül ayları arasında Kovid-19'a yakalanan kişilerde antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığını gösterdi.

Çalışmada, haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında her 1000 kişiden yaklaşık 60'ında antikorlara rastlanırken bu sayı eylül ayında her 1000 kişide 44'e geriledi.

Bu, yaz ve sonbahar arasında Kovid-19'a karşı antikor taşıyan kişi sayısının dörtte birden fazla oranda azaldığı anlamına geliyor.

Çalışmanın sonuçları, Kovid-19'u atlatan 65 yaş üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerin antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan, sağlık çalışanları arasında antikor taşıyanların sayısının nispeten fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama
Gündem

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti. CHP’den bu iddiaya cevap gel..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay