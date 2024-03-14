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Sağlık Araştırma: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı!
Sağlık

Araştırma: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:40:00 -
Araştırma: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı!

Son yapılan uluslararası bir araştırma, Kovid-19 salgınının dünya genelinde beklenen yaşam süresini 1,5 yılın üzerinde azalttığını ortaya koydu.

Son yapılan uluslararası bir araştırma, Kovid-19 salgınının dünya genelinde beklenen yaşam süresini 1,5 yılın üzerinde azalttığını ortaya koydu.

Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle Kovid-19 salgını dönemine odaklanıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

"YETİŞKİNLER ÜZERİNDE DERİN ETKİ BIRAKTI"

IHME'de görev yapan araştırmacılardan Dr. Austin E. Schumacher, Covid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüt.
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Araştırmanın detayları, "The Lancet" adlı dergide yayımlandı.

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