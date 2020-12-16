  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir
Aktüel

Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:52:09 -
Araştırma: Kangurular insanlarla iletişim kurabilir

ANKARA (AA) - Kanguruların insanlarla iletişim kurabileceği bildirildi.

Gulf Today ve Guardian gazetelerinin haberine göre, Sydney Üniversitesi ve Londra'daki Roehampton Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, tıpkı köpekler gibi kanguruların da insanlarla iletişim kurabileceğini ve insanlardan yardım isteyebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, kanguruların insanlar ile iletişim kurabilmesinde tahmin edilenden daha yüksek düzeyde bilişsel işlevi olduğu tespit edildi.

Araştırma çerçevesinde esaret altında tutulan 11 kanguruya, ''çözülmesi zor'' olduğu belirtilen bir görev verildi ve kangurular bir odada yiyecek dolu ancak kapalı bir kutuyla bırakıldı.

Kangurulardan 10'unun kutuyu açamadığında gözlerini araştırmacılara dikerek baktığı, 9'unun ayrıca sırayla araştırmacılara ve yiyecek dolu kutuya bakarak bir biçimde insanlara kutuyu işaret ettiği gözlendi.

Araştırmacılardan Dr. Alexandra Green, kanguruların büyük çoğunluğunun kutuyu açamayınca pes etmek yerine arzusunu belli edecek biçimde kendilerine gözlerini dikerek baktığını ifade etti.

Green, "Bazı kanguruların araştırmacıya yaklaşıp bakıp kokladığını ve daha sonra kutuya baktığını gördük, gerçekten iletişim kurmaya çalışıyorlardı." dedi.

Araştırmanın lideri İrlandalı araştırmacı Alan McElligot, bu iletişim şeklini bir yardım çağrısı olarak nitelendirdiklerini ve bulguların şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

McElligot, "Aynı testin yapıldığı köpeklerde, atlarda ve keçilerde gördüğümüz çok benzer davranış modeli kangurularda da ortaya çıktı." dedi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın keseli hayvanlar üzerinde yapılan ilk araştırma olduğuna da işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay