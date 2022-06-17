Araştırma: Anne sütünü sindiren bağırsak bakterisine dikkat! Anne sütü saklama yöntemleri nelerdir?

Anne sütü, bebeklerin sindirim ve bağışıklık sistemlerinin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmeleri için olmazsa olmazdır. Bebeklerin ihtiyaçları olan tüm besin kaynakları anne sütünde mevcuttur ve bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, sanayi toplumlarında bebek bağırsak mikrobiyomlarının erken gelişiminde kritik rol oynayan bir bakteri türünün yok olmaya başladığını keşfettiler.

Doğumdan hemen sonra neredeyse tamamen steril olan bebek bağırsağı zaman içinde mikrobiyom olarak bilinen trilyonlarca mikrobiyal hücre topluluğu haline gelir. Emzirilen bebeklerin sağlıkları, mikroplarla savaşan iyi bakteriler için besin sağlayan anne sütüyle sağlam bir başlangıç ​​yapar.

ABD’deki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hem araştırma hem de klinik çalışma yapan bilim insanları, anne sütünü sindirmede başarılı olan bir bakterinin yok olmaya başladığını, bunun kronik iltihaplanma gibi sağlık sorunlarını artırabileceğini belirtiyor.

Anne sütü şekerini parçalıyor

Çalışma şu şekilde gerçekleştirildi:

Araştırmacılar, bağırsaklarda yaşayan ‘Bifidobacterium’ cinsindeki bakterilerin, anne sütü veya mamayla beslenip beslenmediklerine bakılmaksızın, dünya çapında altı aylıktan küçük bebeklerin mikrobiyomunda en yaygın tür olduğunu buldu.

Science dergisinde yayınlanan makaleye göre Bifidobacterium infantis (B. infantis) adlı tür, ‘oligosakkaritler’ olarak bilinen özel bir anne sütü şekerini etkili bir şekilde parçaladı, ayrıca bağışıklık sistemini ve bakteriyel mikrobiyom gelişimini artırdı. Bu türün, sanayileşmemiş toplumların bebeklerinde çok daha yaygın olduğu anlaşıldı.

Buna karşılık, süt şekerlerini parçalama kapasitesi sınırlı olan ‘Bifidobacterium breve’nin sanayileşmiş ülkelerin bebeklerinde en yaygın tür olduğu görüldü.

Sanayi toplumunda bozuldu

Makale, emzirmenin sanayileşmiş ülkelerde etkili bakteri türlerinin miktarını artırdığını ancak sanayileşmemiş ülkelere oranla yine de düşük kaldığını gösterdi.

Makalenin başyazarı olan mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü Justin Sonnenburg, “Bağırsak mikrobiyomunun özelliği değişebilir olmasıdır, bu nedenle zaman içinde bozulabilir. Geçen yüzyılda sanayileşmiş ülkelerde bu olmuştur” diyor.

Peki, Anne sütü saklama yöntemleri nelerdir?

Bebek beslenmesinde en önemli unsur anne sütüdür. Her anne bebeğini bu harika besinden mahrum bırakmamak için elinden geleni yapar. Sütünün gelmesi için çaba sarf eder, bebeğinin sütü kabul etmesi için mücadele eder. Sütünün yetip yetmemesi, yarayıp yaramaması gibi konular da ayrıca kafaları karıştırmaktadır.

Annelerin Dikkat Etmesi Gereken Konular;

Yeni anne olmuş bayanların büyük bir kısmının, emzirme konusunda yapmış olduğu bir takım hatalar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Yeni doğan bebekler acıktıkları zaman uykularından uyanmayabilirler. Belli aralıklarla uykularından uyandırılarak beslenmeleri gerekir. 2-3 saat uzmanlarca tavsiye edilen aralıktır.

Bebekler gaz çıkarma konusunda yardıma ihtiyaç duyarlar. Her emzirmede hatta her meme değişiminde gaz çıkarması için bebeğe yardım edilmelidir.

Emzirme esnasında memenin sadece ucu değil, koyu renkli olan kısmının tamamı bebeğin ağzına girecek şekilde emzirilmesi uygundur. Sadece ucunun verilerek emzirilmesi meme ucu çatlaklarına neden olabilir.

Bebek tarafından emilmeyerek memede bırakılan sütün sağılması uygundur. Süt sağımı için manuel ve otomatik pompalar mevcuttur. Sağılan süt daha sonra değerlendirilmek üzere saklanabilir. Saklamak için ise özel olarak üretilen süt saklama poşetlerinden temin edilmelidir.

Sağılmış Anne Sütünün Saklanma Şartları;

Anne sütü saklama poşeti

Sağılmış anne sütü yalnızca bu iş için özel olarak üretilen anne sütü saklama poşetlerinde biriktirilerek saklanmalıdır. Her sağım ve her meme için ayrı bir poşet kullanılması tavsiye edilmektedir. Saklama koşullarına göre saklama süreleri ise aşağıdaki gibidir;

-Oda sıcaklığında 3 saat (19-26 derece)

-Buzdolabında 3 gün (4 derece ve altı)

-Dondurucuda 3 ay (-18 derece ve altı)

Bu saklama koşulları Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği saklama süreleri ve koşullarıdır. Dondurucuya koyulmadan önce poşetlerin üzerine sağım tarihleri yazılmalıdır. Bu sayede ilk sağılan sütün ilk kullanılması sağlanabilir. Dondurucudan çıkarılan sütün tekrar dondurulması sağlık açısından uygun değildir. Bebek sütü bitirmese dahi tekrar dondurucuya koymayıp, süt atılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığı

İş yerinde ortak alanda yapılan sağım ve saklama durumlarında, poşet üzerine anne kendi adını da yazmalıdır. Bu sayede meydana gelebilecek karışıklıkların önüne geçilmiş olur.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında(19-26°C) 3 saat, buzdolabında(0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda(-18°C) 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Ufak bir sticker ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı unutmamalısınız.