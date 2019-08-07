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Aras Kargo’ya uluslararası bir ödül

Doğa Dostu vizyonu doğrultusunda üç yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, bu çalışmasıyla The International CSR Excellence Awards’ta ödüle layık görüldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Aras Kargo’ya uluslararası bir ödül

Doğa Dostu vizyonu doğrultusunda üç yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen Aras Kargo, bu çalışmasıyla The International CSR Excellence Awards’ta ödüle layık görüldü. Aras Kargo’nun gönüllü çalışanlarından oluşan Doğa Dostu Araslar platformu, TURMEPA Deniz Temiz Derneği işbirliği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kıyıları temizleyerek, toplamda 3 tondan fazla atığın çevreyi kirletmesini önledi.



Dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını 17 kategoride değerlendiren Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri (The International CSR Excellence Awards) Londra’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başvurduğu organizasyonda, Aras Kargo, kıyı temizliği projesiyle Kurumsal Vatandaşlık kategorisi, Çevre Kirliliğini Önleme dalında ödüle layık görüldü. 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla Doğa Dostu Araslar platformunu kuran Aras Kargo, TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile üç yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizliyor. Şimdiye kadar 500’den fazla çalışanın gönüllü katıldığı Doğa Dostu Araslar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Burgazada kıyılarını temizledi ve bu kapsamda toplamda 3 tondan fazla atığın çevreyi kirletmesini engelledi.



Ayyarkın: "3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık"


The International CSR Excellence Awards’un alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olduğunu belirten Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın; "Aras Kargo olarak çevreyi koruma misyonumuz doğrultusunda yaptığımız çalışmaların böylesine önemli bir ödülle takdir edilmiş olması bizleri oldukça gururlandırdı. Amacımız, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken çevremize ve toplumumuza değer katacak projeleri de hayata geçirmek. Denizlerdeki kirlilik ciddi boyutlara ulaşarak hem deniz canlılarının hem de bizlerin sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın yaptığı araştırmalar gösteriyor ki, denizlerde veya kıyılarda bulunan çöpler, çoğunlukla kara kaynaklı uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Doğa Dostu Araslar ve TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile üç yıldır ülkemizin kıyılarını temizliyoruz. Şimdiye kadar kıyılardan 1,5 tondan fazla plastik, 1 tona yakın cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atık toplayarak 3 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdık" diye konuştu.



Çevre odaklı projelerinin bununla sınırlı olmadığını kaydeden Ayyarkın, 2011 yılında Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosunu kurduklarını hatırlatarak "Bu uygulamamızla 8 yılda yaklaşık 6 bin tonluk karbon salınımını engellemekle kalmadık 18 bin yeni ağacın doğada oluşturacağı faydayı sağladık. Transfer merkezlerimizde kullandığımız LED aydınlatma ve fotosel sistemleriyle yüzde 25 enerji tasarrufu elde ediyoruz. Ayrıca doğa dostu malzemelerden oluşan kargo poşetleri kullanıyoruz" dedi.



3 uluslararası ödül


Aras Kargo, bu ödülün yanı sıra, daha önce de Frost & Sullivan dünyada kargo sektöründe Büyümede Mükemmellik Liderliği, Aras Akademi İlk Adım Okulları projesiyle Brandon Hall Mükemmellik uluslararası ödüllerine layık görüldü.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
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