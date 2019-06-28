Aras Kargo’dan sokak hayvanları için su kabı

Aras Kargo, bunaltıcı yaz aylarında su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bu yıl da seferber oldu. Tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerine su kabı gönderen Aras Kargo, bu kapsamda şimdiye kadar toplam 10 bine yakın su kabı dağıttı.

Aras Kargo’nun daha yaşanılabilir bir dünya vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini anlatan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Sokaktaki minik dostlarımızın oldukça zorlu olan yaşam mücadelesi yaz aylarının gelmesiyle daha da ağırlaşıyor. Su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmak ve onların bu dönemi daha kolay atlatmasını sağlamak amacıyla Aras Kargo olarak yıllardır tüm bölge müdürlüklerimiz ve transfer merkezlerimiz önünde su kabı bulunduruyoruz” dedi.