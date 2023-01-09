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Dünya Arapların yüzde 84’ü İsrail’e karşı çıkıyor
Dünya

Arapların yüzde 84’ü İsrail’e karşı çıkıyor

Arap ülkelerinde yapılan bir ankete göre Arapların yüzde 84’ünün normalleşme anlaşmalarına rağmen “İsrail”in ülkeleri tarafından diplomatik olarak tanınmasına karşı çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 15:35:00 -
Arapların yüzde 84’ü İsrail’e karşı çıkıyor

İsrail gazetesi “The Jerusalem Post”, 14 Arap ülkesinde vatandaşların “İsrail” ile normalleşme konusundaki görüşlerinin yer aldığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Cezayir, Moritanya, Filistin, Ürdün, Libya, Irak, Tunus, Lübnan, Mısır, Sudan ve Fas’tan insanlar katıldı.

Katılımcılara şu soru soruldu: “İsrail’in ülkeniz tarafından diplomatik olarak tanınmasını destekliyor musunuz yoksa karşı mı çıkıyorsunuz?”

14 ülkedeki katılımcıların yüzde 84’ü İsrail’e karşı çıktı, yüzde 8’i normalleşmeyi destekledi, yüzde 8’i ise soruyu cevaplamayı reddetti.

Cezayir’den cevap verenlerin hiçbiri “İsrail”in diplomatik olarak tanınmasını desteklemezken, yüzde 99 buna karşı çıkıyor ve bu, ankete katılan ülkeler düzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sayı.

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