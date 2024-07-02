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Gündem Araplara bıçak çeken ırkçı tutuklandı
Gündem

Araplara bıçak çeken ırkçı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 16:47:00 -

İstanbul, Maslak’ta Arap iş adamlarına bıçak çeken ve küfürler savuran ırkçı tutuklandı.

İstanbul'da, elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden M.İ. (43) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfrettiği de görüldü.

O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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Sabah'ın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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