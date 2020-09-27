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Dünya Araplar, YPG’den yakma tazminatı istedi
Dünya

Araplar, YPG’den yakma tazminatı istedi

Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından evleri kundaklanan Keşkeş Cebur Köyünün eski sakinleri, örgütü protesto ederek, tahrip edilen evleri için tazminat istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:03:00 -
Araplar, YPG’den yakma tazminatı istedi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce evleri YPG/PKK’lı teröristlerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelen Keşkeş Ceburlu Araplar, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Köylerinin imarına yönelik verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten protestocular, YPG/PKK’dan, kundaklayarak yıktığı evler için tazminat ödemesini talep etti. Göstericiler, ayrıca terörist YPG tarafından alıkonulan bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını istedi, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi. Terör örgütü, 2016’da, DEAŞ’ı bahane ederek, Haseke’nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra ateşe vermişti. Arap olan köylüleri başka yerlere sürgün etmişti.

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