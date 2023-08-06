Araplar onun için Türkiye'ye geliyor! Ne yapıp edip almak istiyorlar

Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarıyla gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde bu kez Serdar Dursun'a talip çıktı.

Arabistan'dan sürpriz talip

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Raed, forvet oyuncusu için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in, deneyimli forvet oyuncusu için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.

Maribor maçının kadrosunda yok

Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosunda Serdar Dursun yer almadı.

Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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