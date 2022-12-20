Araplar kahvaltıda ne yer? Arap yemekleri tarifleri: Meşhur Suudi Arabistan'da ne yenir? Ne içilir?

Elle yemek yemenin çok normal karşılandığı Suudi Arabistan yemek kültürü içinde pilav ve et insanların vazgeçemediği lezzetler arasında bulunuyor. Daha çok Suriye, Lübnan, Mısır ve Fas mutfaklarının ön planda olduğu levant lezzetleri var. Bunda şüphesiz çöl ikliminde proteine bol ihtiyaç duymanın da etkisi büyük. Izgara yemekler ise insanların günlük yeme içme alışkanlıklarının çok önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülke genelinde dünyaca ünlü fast food restoranları da bulunuyor.

Arap Yemekleri:

Meşhur

Tütsülenmiş Tavuklu Pilav Mandi (Mendi )

Nohutlu Fette Salatası

Kuskus ( Couscous Arap Yemeği)

Arap Dolması

Tabule Tarifi.

Kepse (Arap Pilavı) (videolu)

Arap Cacığı ...

Şıhıl Mahşi ( Dolmaların Şahı )

Araplar kahvaltıda ne yer?

Masoob için “Yemen ellerinin pudingi” desek yanlış bir tabir olmaz galiba. Arap yemekleri içinde özellikle kahvaltılarda tüketilen bu besleyici ve enerji verici tabak içinde muz ve ekmek parçacıkları bolca kullanılmaktadır. Ekmek olarak genellikle pide ya da kepekli ekmek tercih edilmektedir.

Suudi Arabistan'da Ne Yenir? Ne İçilir?

Nejdi Kabsa. Suudi Arabistan yemekleri içinde belki de en önemlilerinden olan nejdi kabsa ülkenin milli yemeği olarak kabul edilmektedir.

Nejdi Kabsa

Suudi Arabistan yemekleri içinde belki de en önemlilerinden olan nejdi kabsa ülkenin milli yemeği olarak kabul edilmektedir. Fıstıklı ya da kajulu bir tepsi pilavın üzerinde kızarmış etlerin konmasıyla hazırlanan nejdi kabsa pek çok yemek gibi elle tüketilmektedir. Yemek görüntüsü ile iştah kabarttığı gibi lezzeti ile de mideleri şenlendirecek bir güzelliğe sahip. Yemek deve ya da kırmızı etle yapıldığı gibi tavuk etiyle de yapılabiliyor.

Daghabees

Ülkenin daha çok güney kesimlerinde tüketilen bu yemek Türkiye’deki “çibörek” ile benzerlik göstermektedir. Bol hamur ve salça kullanılarak yapılan daghabees özellikle doyurucu olması nedeniyle bolca tüketilmektedir. Eğer “Suudi Arabistan’da ne yenir?” sorusu için doyurucu bir yemek arıyorsanız daghabeesi ilk sıralara koymanızı öneriyoruz.

Aseedah

Özellikle güney bölgesinde tüketilen aseedah ülkenin en meşhur yemekleri arasında bulunmaktadır. Yoğurt, et suyu ve suyun bir kasede karıştırılmasının ardından mısır veya buğday unuyla hazırlanan yemek hela kıvamındaki görünüşü ile iştah açıcı bir şekilde servis edilmektedir. Üzerine bir de tereyağ gezdirilince buram buram bir kokuya kavuşan aseedah Suudi Arabistan yemekleri arasında ülkeden ayrılmadan önce mutlaka denenmesi gereken tatlardan biri.

Muttabak

Arapların börek olarak tükettiği muttabak hızlı ve doyurucu bir atıştırmalık arayanlar için birebir. Arabistan topraklarında bu ürünü bir sokak lezzeti olarak pek çok noktada tüketmeniz mümkün. Genellikle kıymalı olarak yapılan Suudi Arabistan yemekleri içinde önemli bir yere sahip.

Sayadiya

Özellikle kılçıkları pek fazla olmayan balıklarla yapılan sayadiya “Suudi Arabistan’da ne yenir?” sorusuna deniz mahsulleri ile yapılan yemeklerden verilebilecek en güzel cevaplar arasında bulunuyor. Balık suyunda yapılan enfes pilav eşliğinde yenen sayadiya.

Saleeg

Bir tür pilav üstü et olan saleeg Arap yemek kültürü içinde çok önemli bir yere sahip. Ortadoğu’da çok önemli bir yere sahip olan bu yemekte pilavın üstünde tavuk başta olmak üzere deve ya da kırmızı et de konuluyor. Çok kolay bir şekilde hazırlanan yemek pratik ve leziz bir tarif olması nedeniyle çat kapı misafirler için ilk akla gelen yemeklerden.

Brost

Eğer biri “Suudi Arabistan’da ne yenir?” sorusuna cevap olarak fast food tarzında bir yemek arıyorsa ilk verilecek cevaplardan biri “brost” olmalıdır. Bu kızarmış tavuk parçacıkları hızlı tüketilmesinin yanı sıra muhteşem lezzeti ile ülkede yaşayanların yanı sıra burayı ziyarete gelenlerin de uzun süre unutamayacakları lezzetler arasında bulunuyor. Ülke genelinde şubeleri bulunan Al Baik isimli tavuk menüleri ile hizmet veren işletme ise ülkedeki en iyi brost yapılan yerlerin başında geliyor.

Yemeni mandi

Yer altında et pişirmek bizim yemek kültürümüzde de oldukça yaygındır. Yemen kültürüne ait olan ancak daha sonra Suudi Arabistan yemek kültürü içinde önemli bir edinen bu yemekte de yerin altında özel bir fırında pişirilmiş muhteşem etler leziz pilav eşliğinde insanlarla buluşuyor.

Gursan

Et ve sebzelerle zenginleştirilmiş bir pilavlı yemek olan gursan, Suudi Arabistan yemekleri içinde özellikle Riyad ve Dammam’da çok fazla tercih edilen bir lezzet. Baktığınız zaman “türlü” yemeğini andıran gursan proteinle birlikte lifli gıdaları da tüketmek için güzel bir tercih olacaktır.