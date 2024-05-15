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Medya “Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak
Medya

“Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:45:00 -
"Arapça Kur’an dilidir, halk incinir" demişti! CHP’nin ağır sınavı asıl şimdi başlıyor! Bakalım neler olacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, “Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir.” ifadelerini kullanarak CHP’li belediye başkanlarını uyaran Özgür Özel’in samimi olup olmadığını masaya yatırdı. CHP’de geçmişte yaşanan İslam karşıtı bazı uygulama ve tavırları hatırlatan Aktaş, “İşte bugünden itibaren parti üstü yönetiminin kendi kodları ile imtihanının başladığının işaretidir” dedi. Aktaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, “Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir.” ifadelerini kullanarak CHP’li belediye başkanlarını uyaran Özgür Özel’in samimi olup olmadığını masaya yatırdı. CHP’de geçmişte yaşanan İslam karşıtı bazı uygulama ve tavırları hatırlatan Aktaş, “İşte bugünden itibaren parti üstü yönetiminin kendi kodları ile imtihanının başladığının işaretidir” dedi. Aktaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Özel, CHP’li belediye başkanlarını uyardığını belirterek “Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir.” ifadelerini kullandı.

İşte bugünden itibaren parti üstü yönetiminin kendi kodları ile imtihanının başladığının işaretidir.

Baykal çarşaf açılımı başlattığında Mersin Kadın Kolları bir çarşaf üzerinde tepinme partisi düzenlemişti.
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CHP’nin parti faaliyetlerinde ve reklamlarında hatırı sayılır düzeyde başörtülü figür ekranlara yansıdı. İlginçtir, yerel seçimlerden sonra gerçekleştirilen anıtkabir ziyaretinde binlerce CHP’li arasında bir kişi dahi başörtülü değildi. Eski Türkiye’de bankada çalışan hizmetlinin başörtüsü hoş görülürdü, banka müdiresi örtülü olsa laiklik elden giderdi.

Emre Kongar bir televizyon yayınında, 4-6 yaş öğrenciler eğer Kur’an-ı Kerim okurlarsa kafalarına bilimin giremeyeceğini iddia etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi akademisyenleri, gazetecileri ve kanaat önderlerinin birçoğunun bu toplumun tarihi, dini ve toplumun kendisi ile ilgili basmakalıp bilgilere sahip. Genelde şablon kelimelerle konuşurlar.

AK Parti, 22 yıldır iktidarda ve birçok konuda eleştirildi. Fakat başta mahalle baskısı ve yaşam tarzı konusunda hiçbir aykırı adımı olmadı.

CHP, kendi kodları ile yüzleşecek ve millet bu süreçleri kıldan ince kılıçtan keskin bir titizlikle takip edecek. Her kim ne yaparsa kendine yapacak. Görelim Mevla neyler.”

 

 

 

 

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