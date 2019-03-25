Arap yatırımcılar fırsattan yararlandı

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, Körfez bölgesinden alıcı ve yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. 65 firmanın 400’den fazla proje ile katıldığı fuarı iki günde 5 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuarın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türk gayrimenkul piyasasının yabancılar için son derece güvenli bir pazar olduğuna dikkat çekerken, zirvenin satıcılarla Körfez bölgesinden alıcıları bir araya getirdiğini söyledi. Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı ise açılışla birlikte büyük bir Arap yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek, iki günde 250 milyon dolarlık satışın hedeflendiğini kaydetti. Avrupa Konutları Sur Yapı gibi markalı konut üreticilerinin de temsil edildiği fuar, cazip satış seçenekleri ve açık artırma usulü satışlar eşliğinde gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türkiye’nin yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcı için de çok önemli ve güvenli bir pazar olduğunu ifade ederek şu müjdeyi paylaştı: “Tapu Kadastro müdürlüğümüz ile 12 ülkede ofisler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye’de satın alım yapan kişiler yurt dışında temsilciliklerimize giderek başvurular yapabilecek.”

Yabancılarda alım potansiyeli var

13. Gayrimenkul Fuarı Arap-Türk Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, yabancıya konut satışının ihracat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin söyledi. Bahadır, “2019’da yabancıya konut satış miktarını 50 bin adede çıkarabilirsek, Türkiye ekonomisine bir yıl içinde en az 10 milyar dolarlık döviz sağlayabiliriz. Yabancıya konut satarak aslında ihracat yapmış oluyoruz. Sonuçta ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Sadece Bahaş Holding olarak 2018 yılında yabancılara 600’e yakın gayrimenkul satışımız oldu” dedi.