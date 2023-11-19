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Dünya Arap ve İslam devletlerinden yetkililer, Filistin sorununa ilişkin Çin'i ziyaret edecek! Çin açıklama yaptı
Dünya

Arap ve İslam devletlerinden yetkililer, Filistin sorununa ilişkin Çin'i ziyaret edecek! Çin açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 20:02:00 - 2023-11-19 20:04:30
Arap ve İslam devletlerinden yetkililer, Filistin sorununa ilişkin Çin'i ziyaret edecek! Çin açıklama yaptı

Çin'den flaş açıklama geldi: Arap ve İslam devletleri dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri'nden oluşan bir heyetin, 'İsrail-Filistin çatışması' ve 'Filistin sorununun çözümünü' görüşmek üzere Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer alacağı heyetin, 20-21 Kasım'da Pekin'de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ziyarette tarafların, "İsrail ile Filistin arasındaki süregelen çatışmada gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve Filistin sorununa adil çözüm bulunmasının yollarına dair derinlemesine iletişim ve koordinasyon yürüteceği" kaydedildi.

Heyet, yarın Pekin'de Diaoyutay Devlet Konukevi'nde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek.

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