Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye’ye 50,7 milyar dolar değerinde 13 projenin yaşama geçirileceğini, yıllık ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıkarılacağını açıkladı.

Katar Ablukası ve Mısır’daki darbe süreci nedeniyle siyasi sorunlar yaşadığımız Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler birkaç yıl önce atılan adımlarla tekrar güçlenmeye başladı.

Türkiye ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye’ye 50,7 milyar dolar değerinde 13 projenin yaşama geçirileceğini, yıllık ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıkarılacağını ve 125 bin yeni istihdam yaratılacağını açıkladı.

Türkiye’ye özellikle liman işletimi, enerji gibi alanlara yatırım yapmaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri’nden henüz greenfield denilen sıfırdan yatırım gelmiş değil. Ancak bunun sinyalleri ve yakın dönemde Türkiye’nin odak ülkelerden biri olduğu açık. Bu konuda son açıklama ise BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi (BAEIIC) Genel Sekreteri Jamal Bin Saif Al Jarwan’dan geldi.

2.5 trilyon dolarlık yatırımın 3.5 milyar doları Türkiye’ye

BAE'nin yurtdışındaki yatırımlarının küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen iyi performans gösterdiğini söyleyen Ar Jarwan, "BAE, küresel ekonomideki konumunu güçlendirdi. İster hükümet ister özel olsun, yurtdışındaki BAE varlıklarının toplam değerinin 2024 başı itibarıyla 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Arap bölgesi ve Batı Asya'da birinci sırada yer aldı ve Yeni fırsatlara yatırımda dünya çapında ilk sıralarda" dedi. BAE’nin en fazla yatırım yaptığı ülkeler arasında ABD’nin ilk sırada olduğunu anlatan Al Jarwan, ABD'nin 65 milyar dolar tahvil ve 50 milyar dolar doğrudan yatırım çektiğini, Mısır’ın ise 65 milyar dolarla ikinci sırada olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ve Hindistan'ın her biri BAE’den 40'ar milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmiş durumda. Fas'a ise 30 milyar dolar öngörülüyor.

“Ege’nin iki yakasına odaklanacağız”

Al Jarwan, “Şu anda 90 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hindistan, Endonezya, ASEAN ülkeleri, Mısır, Fas, Orta Asya ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Kanada ve Sırbistan başta olmak üzere bazı Doğu Avrupa ülkeleri de portföyümüz içinde" dedi.

Türkiye’nin BAE yatırım sıralamasındaki yeri henüz ilk 10 ülke arasında değil. Şu anda Türkiye’deki BAE yatırımlarının tutarı 3.4 milyar dolar. Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımı ise bunun 10’da biri oranında: 350 milyon dolar. Al Jarwan, özellikle Ege’nin iki yakasına yatırımların artacağını şu sözlerle ifade ediyor: “Yunanistan ve Türkiye ilgi odağımız olacak."

Türkiye, henüz BAE’den beklediği yatırımı almış değil. Siyasi sorunlar sürecinde özellikle turizmdeki birçok projeden çekilen BAE şirketlerinin tekrar dönmesi bekleniyor. Çoğu tarım, gayrimenkul gibi alanlara yönelik iptal edilen, ertelenen milyarlarca dolarlık projelerin dönmesi özellikle kredi notunun arttığı bir dönemde büyük bir beklenti oluşturuyor.

Doğuş Grubu Mısır'da lojistik sanayi bölgesi kuracak

Doğuş Grubu, Mısır’a lojistik sanayi bölgesi kurma amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Mısır Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mısır Çok Amaçlı Terminaller Şirketi Grubu (EGMPT) Doğuş Grubu ile ülkenin Jarjoub ekonomik bölgesinde bir lojistik sanayi bölgesi kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Açıklamada, sanayi bölgesine 7 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapılmasının ve 20 binden fazla istihdam yaratılmasının hedeflendiği be lirtildi.

Mutabakat zaptı, proje için gerekli tüm çalışmaların yapılması, gerekli onayların alınması ve finansman üzerinde çalışılması için altı aylık bir süre öngörüyor. Bakanlık, şirketlerin proje sözleşmesini bu yılın sonundan önce imzalamayı planladıklarını ve inşaat çalışmalarının 2026 yılının başlarında başlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Projenin ticari bir liman, demiryolu bağlantısı, kargo terminali, yolcu terminali ve yat limanı içereceği de belirtildi.