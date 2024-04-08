  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!

Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!

İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

İçimizdeki "İrancıların" nefesini kesecek sözler!

“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

“Kılıçdaroğlu Feribotu” gerçeği ortaya çıktı… Meğer durum çok farklıymış

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Türkiye üzerinden 4 ülke için transit uçuşlarda e-vize zorunluluğu getirildi

Yeni genel başkan adayı Akşener'e böyle sataştı: Kahroluyorum
Dünya Arap ülkelerinden BAE ilk sırada: Sigorta sektöründe önemli büyüme! Resmen yeniden yükseldi
Dünya

Arap ülkelerinden BAE ilk sırada: Sigorta sektöründe önemli büyüme! Resmen yeniden yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-08 21:27:58 - 2024-04-08 21:27:57
Arap ülkelerinden BAE ilk sırada: Sigorta sektöründe önemli büyüme! Resmen yeniden yükseldi

BAE'deki sigorta sektörünün varlıkları, 2022'nin sonundaki 120,1 milyar dirheme kıyasla 2023'ün dördüncü çeyreğinin sonunda 125,7 milyar dirheme yükseldi.

BAE Merkez Bankası tarafından yayınlanan istatistikler, sigorta sektörünün varlıklarının geçen yıl yüzde 4,7 veya 5,6 milyar dirheme eşdeğer arttığını ve ortalama varlık getirisinin, 2023 yılı sonunda yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e yükseldiğini gösterdi.

Merkez Bankası'na göre, ülkedeki sigorta sektörü, erken uyarı oranları ve risk değerlendirmesi açısından sağlam bir sermaye yapısına sahip olmaya devam ediyor. 2023'ün dördüncü çeyreğinde, öz fonların asgari sermaye gereksinimlerine oranı, 2022 sonuna kıyasla yüzde 335,7'ye yükseldi.
BAE sigorta sektörünün 2021 yılında Arap sigorta piyasalarında toplam yazılan sigorta primleri açısından birinci sırayı koruması dikkat çekiyor.

BAE'deki sigorta pazarının, 2023'teki 14,1 milyar dolara kıyasla yıllık bileşik yüzde 4,9 büyüyerek 2028'de 17,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Alpen Capital ayrıca BAE'deki yazılı sigorta primlerinin değerinin, geçtiğimiz 2023 yılındaki 14,1 milyar dolara (51,8 milyar dirhem) kıyasla 2024'te 14,8 milyar dolara (54,4 milyar dirhem) ulaşmasını bekliyor; bu da, yıllık yüzde 5'lik bir büyümeyi yansıtıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23