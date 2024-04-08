Arap ülkelerinden BAE ilk sırada: Sigorta sektöründe önemli büyüme! Resmen yeniden yükseldi

BAE Merkez Bankası tarafından yayınlanan istatistikler, sigorta sektörünün varlıklarının geçen yıl yüzde 4,7 veya 5,6 milyar dirheme eşdeğer arttığını ve ortalama varlık getirisinin, 2023 yılı sonunda yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e yükseldiğini gösterdi.

Merkez Bankası'na göre, ülkedeki sigorta sektörü, erken uyarı oranları ve risk değerlendirmesi açısından sağlam bir sermaye yapısına sahip olmaya devam ediyor. 2023'ün dördüncü çeyreğinde, öz fonların asgari sermaye gereksinimlerine oranı, 2022 sonuna kıyasla yüzde 335,7'ye yükseldi.

BAE sigorta sektörünün 2021 yılında Arap sigorta piyasalarında toplam yazılan sigorta primleri açısından birinci sırayı koruması dikkat çekiyor.

BAE'deki sigorta pazarının, 2023'teki 14,1 milyar dolara kıyasla yıllık bileşik yüzde 4,9 büyüyerek 2028'de 17,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Alpen Capital ayrıca BAE'deki yazılı sigorta primlerinin değerinin, geçtiğimiz 2023 yılındaki 14,1 milyar dolara (51,8 milyar dirhem) kıyasla 2024'te 14,8 milyar dolara (54,4 milyar dirhem) ulaşmasını bekliyor; bu da, yıllık yüzde 5'lik bir büyümeyi yansıtıyor.

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