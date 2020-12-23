Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Lübnan'da 17, Cezayir'de 12 ve Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 30 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 646 kişi enfekte oldu, 2 bin 791 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 30'a, vaka sayısı 420 bin 648'e, iyileşen hasta sayısı ise 382 bin 925'e çıktı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1693 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1311'e, vaka sayısının 160 bin 979'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 115 bin 124'e çıktığı kaydedildi.



- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 410 yeni vaka tespit edildiğini, 376 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 687'ye, vaka sayısı da 96 bin 69'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 20'ye ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 kişinin vefat ettiği, 298 kişinin enfekte olduğu, 214 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece can kayıplarının 923'e, vaka sayısının da 148 bin 507'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 144 bin 356 olduğu kaydedildi.