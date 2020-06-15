Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 298'e, Umman'da 108'e, Bahreyn'de 45'e, Libya'da 10'a yükseldi. Fas'ta ise vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 298'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada vaka sayısının 511 artarak 36 bin 431'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 27 bin 531 olduğu ifade edildi.



- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 108'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 1043 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece vaka sayısının 24 bin 524 olduğunu aktaran Bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 9 bin 533 olarak açıkladı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 317 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Son verilerle toplam can kaybının 45'e, vaka sayısının 18 bin 483'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 13 bin 197'e ulaştığı ifade edildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 36 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 454'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 63 olduğu belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 45 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 838'e çıktığı, ülkede şu ana kadar 7 bin 779 kişinin ise virüsü yendiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni ölüm kaydedilmediği ve toplam can kaybının 212'de kaldığı ifade edildi.



