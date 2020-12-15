  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:05:54 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 42, Cezayir'de 13 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 863 kişide virüs tespit edildiği, 4 bin 187 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 407'ye, vaka sayısının da 262 bin 477'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 222 bin 654'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saat içinde 13 kişi daha Kovid-19'a yenik düşerken, 431 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 603'e yükseldiği, virüse yakalanan sayısının da 92 bin 597'ye çıktığı, 60 bin 888 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia
Sağlık

İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, C..
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı
Dünya

İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı

Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesind..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay