Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 432'ye, Tunus'ta 3 bin 526'ya, Filistin'de 922'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 965'e, Kuveyt'te 891'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 1091 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 526'ya, toplam vaka sayısının ise 102 bin 991'e yükseldiği kaydedildi.

Virüse yakalananlardan 76 bin 441'inin de iyileştiği ifade edildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1680 yeni vaka tespit edildiği, 1910 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 432'ye, vaka sayısının 564 bin 200'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 493 bin 567'ye ulaştığı aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 17 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 333 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Vakaların 1609'unun işgal altındaki Batı Şeria, 724'ünün ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 69 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve 18 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Bakan Keyle, son verilerle toplam can kaybının 922, vaka sayısının 112 bin 35 ve iyileşen hasta sayısının da 85 bin 597 olduğunu açıkladı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 187 kişide virüs tespit edildiği ve 317 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 965'e, vaka sayısının 358 bin 713'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 348 bin 879 olduğu aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 205 yeni vaka tespit edildi, 425 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 891'e, vaka sayısı da 144 bin 369'a çıktı.

Kuveyt'te sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 35'e ulaştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 132 kişinin virüse yakalandığı, buna göre ülkede toplam vaka sayısının 87 bin 732'ye ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı vefat bilgisine yer verilmeyen açıklamada, bugüne dek ölenlerin sayısının 341, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 85 bin 876 olduğu duyuruldu.