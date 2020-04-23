Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 151'e, Kuveyt'te 14'e yükselirken, vaka sayıları Katar'da 7 bin 764'e, Lübnan'da ise 688'e çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 151'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 91 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 537 olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar 430 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, bir kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 14'e çıktığını söyledi.

Ülkedeki vaka sayısının 2 bin 399'a ulaştığını ifade eden Sened, toplam 498 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 623 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve böylece toplam vaka sayısının 7 bin 764'e çıktığını açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 750'sinin iyileştiğini kaydeden bakanlık, Kovid- 19 kaynaklı yeni vefat gerçekleşmediğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1357 kişiye yapılan testlerden 6'sının pozitif çıktığını, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 688 olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 144'ünün iyileştiği aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.