Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor
Koronavirüs kaynaklı can kayıpları Mısır'da 630'a, Suudi Arabistan'da 312'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 220'ye, Cezayir'de 548'e, Irak'ta 123'e, Yemen'de 21'e çıktı.
Mısır Sağlık Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid -19 nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 510 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 630'a, vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 172 olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki toplam can kaybının 312'ye çıktığını belirtti.
Ülkede bugün 2 bin 736 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 54 bin 752'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 56 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 25 bin 722 olduğu bildirildi.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 6 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.
Ülkede 731 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 23 bin 358'e, iyileşenlerin sayısının 8 bin 512'ye yükseldiği bilgisi verildi.
Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 198 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 548'e, vaka sayısının 7 bin 19'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 507'ye ulaştığı aktarıldı.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Toplam can kaybının 123'e, vaka sayısının 3 bin 404'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 218'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Yemen
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Hadramevt ilinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 21'e, vaka sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.