Arap ülkelerinde koronavirüs bilançosu arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 653'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 394'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 5 bin 748'e ulaştığı ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 10 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 205'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 260 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 6 bin 439'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 46 artışla 3 bin 156 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 27'ye yükseldiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 1220'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 712'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 19'a çıktığı duyuruldu. Bakanlık daha önce de vaka sayısını 11 bin 288, iyileşen sayısını 6 bin 673 olarak açıklamıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, vaka sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 521'e ulaştığı ve yeni can kaybı yaşanmadığı bilgisine yer verildi. Ürdün'de şimdiye kadar 9 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.